Депутаты Крыма не желают решать проблемы людей – избегают встреч и общения / Назначены служебные расследования

Публикации за 16.05.17

Депутаты избегают встреч с крымчанами, чтобы «не отвлекаться» на решение их проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игнорируют жителей полуострова и некоторые чиновники, имеющие ранг руководителей. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал бездеятельность таких должностных лиц республики.

По его словам, вывод о том, что стоит за подобным поведением чиновников и депутатов он сделал на основе личных встреч с крымчанами, которые зачастую не знают имен народных избранников, обязанных представлять их интересы.

«Большинство вопросов, которые адресуются мне, могли бы спокойно быть решены на местном уровне – было бы желание. Но, как я понимаю, сегодня у некоторых руководителей и у депутатского корпуса задача одна – как можно меньше проводить встреч с людьми, с целью того, чтобы не набрать просьб, предложений, замечаний и так далее», – рассказал глава Крыма на заседании правительства.

Помимо игнорирования необходимости личного общения между представителями власти и крымчанами, Аксенов указал и на другую проблему: к обращениям и жалобам граждан в основном относятся как к чему-то назойливому, пытаясь побыстрее избавиться от них, без разбирательства с сутью проблемы. Подобное отношение чиновников к своей работе грозит служебным расследованием.

«К сожалению, качество работы с обращениями граждан оставляет, как минимум, желать лучшего. Это я мягко говорю. Ответов очень много формальных, то есть, должностные лица не хотят разбираться», – считает Аксенов.

По его словам, в правительстве намерены усилить контроль за качеством работы с обращениями граждан, введя строгий анализ по всем направляемым ответам. Тем временем, претензии к подходу чиновников правительства, есть не только у Аксенова.

«У нас участились нарекания со стороны контролирующих органов, в частности прокуратуры, на факты нарушений закона об обращениях граждан. О том, что запрещается направлять жалобы тому органу, чьи действия обжалуются. Хочу предупредить: по всем таким случаям, мы будем сами обращаться в прокуратуру. За такое нарушение предусмотрена не только дисциплинарная, но и административная ответственность в виде штрафа», – заявила вице-премьер, руководитель аппарата Совмина Крыма Лариса Опанасюк.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

В Крыму не обрабатывается сорок процентов сельхозугодий. / Летом в акватории Крыма пересчитают всю рыбу. Деньги выделены. / Минкульт в два раза сократил поддержку игрового кино. Финансирование получат 40 картин. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»