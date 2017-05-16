В Алуште решают, на какой срок закрыть серийного педофила

Публикации за 16.05.17

Следком города Алушты направил в суд уголовное дело 49-летнего местного жителя, обвиняемого в педофилии.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома РФ по Крыму, жителю Алушты предъявлено обвинение по двум статьям – ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, ночью 1 июля 2016 года обвиняемый, представившись медицинским работником, совершил в отношении трёх малолетних девочек действия сексуального характера.

Годом ранее, 13 июля 2015 года обвиняемый совершил аналогичное преступление в отношении еще одной несовершеннолетней.

«В ходе расследования было проведено более 10 экспертиз и около 550 следственных действий, допрошено более 500 свидетелей. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

Педофилу может грозить до 20 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце апреля суд в Севастополе вынес приговор 68-летнему жителю Таганрога за неоднократное изнасилование восьмилетней родственницы и приговорил к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком в один год.

Симферополь, Оксана Мурзина

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