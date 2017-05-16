В Крыму подвели итоги выполнения бюджета в первом квартале / Зарплаты некоторых категорий граждан удивили главу республики

Публикации за 16.05.17

Минфин Крыма подвел итоги выполнения бюджета 1 квартала текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании Совмина доложила министр финансов РК Ирина Кивико.

За три месяца объем поступлений в крымский бюджет составил 31,8 млрд руб (это 21,3% к годовому плану). Если не считать разовых поступлений, темп прироста к уровню прошлого года составляет 5,4%. При этом Крым по-прежнему живет за счет финансирования из Москвы: собственные налоговые сборы составляют 24%, так называемые «безвозмездные поступления» – 48,7%.

Среди собранных в Крыму налогов самую значительную долю составляет налог на прибыль –68%. Налог на доходы физических лиц составил в общем объеме 18%, значительно увеличившись по сравнению с прошлым годом, что, по словам Кивико, говорит о детенизации рынка заработной платы. За 1 квартал на учет поставлено более тысячи новых плательщиков.

Вдвое по сравнению с прошлым годом выросло поступление акциза – он составил 1 млрд 6 млн. Но этот рост объясняется тем, что впервые в бюджет Крыма зачисляется акциз на нефтепродукты.

О том, что малый бизнес растет и развивается свидетельствует, по словам министра, рост поступлений (на треть) от тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. В связи с тем, что продолжается регистрация имущества юридическими лицами, растет и поступление налога на имущество.

Расходы республиканского бюджета, хотя и опережают прошлогодние, пока составили только 12,7 % от годовой росписи – это 19,3 млрд руб. Из средств, поступивших из федерального бюджета, процент освоения составил 92.

На образование в 1 квартале в Крыму потрачено 23,8% всех расходов бюджета, на здравоохранение – 5,7%. Кстати, как выяснилось на том же заседании Совмина, зарплата младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Крыма составляет 13 тыс руб – столь малая сумма поразила главу правительства Сергея Аксёнова, отметившего, что на такие деньги прожить нельзя.

Ирина Кивико резюмировала: по большинству разделов целевые показатели достигнуты. Буквально завтра Минфин начинает работу над планированием бюджета на 2018 и последующие годы. Вопросов к министру у коллег не было, отчет приняли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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