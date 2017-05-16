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Публикации за 16.05.17

Аэропорт «Симферополь» вербует шпионов: в воздушной гавани стартовала программа «Тайный пассажир»

Аэропорт «Симферополь» вербует шпионов: в воздушной гавани стартовала программа «Тайный пассажир»

Аэропорт «Симферополь» с сегодняшнего дня запускает программу оценки качества сервиса «Тайный пассажир». Отзывы с фото и видеоматериалами вознаграждаются призами и сертификатами в зал повышенной комфортности.

Как передает корреспондент РИА , к оценке качества сервиса привлекают пассажиров старше 18 лет, заявивших о своем желании стать «тайным» на электронный адрес .

«В сообщении необходимо указать свои контактные данные, а также дату и номер рейса, – пояснили в пресс-службе аэропорта. – Ответным письмом пассажир получит задание и анкету для заполнения».

Дать свою оценку работе аэропорта нужно в течение 14 дней после совершения перелета. Для более точного отражения информации «тайные пассажиры» могут прикреплять к анкете фото и видео материалы.

Акция «Тайный пассажир» продлится до 15 декабря. Участники, приславшие наибольшее количество заполненных чек-листов, получат именные сертификаты на посещение зала повышенной комфортности на 2018 год.

«Количество посещений зала зависит от количества заполненных анкет. То есть, чем чаще пассажир участвует в акции, тем больше будет приз, – подчеркнули в аэропорту. – Остальные участники будут поощрены специальными призами и сувенирами».

В администрации авиаузла уверены, что благодаря акции «Тайный пассажир» удастся повысить сервис и соответствовать ожиданиями клиентов.

Симферополь, Глеб Заскоков

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