Правительство и Госсовет содержат убыточные санатории, тратя на них миллионы из бюджета / А руководители не зарабатывающих ГУПов получают по 300 тысяч рублей

Публикации за 16.05.17

Одними из самых убыточных государственных предприятий Крыма оказались ГУПы Совета министров и Государственного Совета республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о санаториях, принадлежащих органам власти, и предполагающие миллионные затраты из бюджета, ничем не покрываемые.

«Самая большая сумма убытков у санаторно-оздоровительного комплекса «Руссия» (управление делами Госсовета Крыма) – 48,5 млн рублей, у санатория «Дюльбер» (министерство курортов и туризма) – 15,6 млн рублей, пансионат «Крымская весна» (аппарат Совмина) – 7 млн рублей, санаторий «Родина» (аппарат Совмина) – 5,8 млн рублей», – рассказала на заседании правительства Крыма министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Также убыточными оказались предприятия министерства здравоохранения Крыма «Крымфармация» (46,3 млн рублей), министерства ЖКХ «Водоканал ЮБК» (43,4 млн рублей), министерства экологии и природных ресурсов «Крымгеология» (12,4 млн рублей)

По данным Кивико, анализ по итогам первого квартала показал, что прибыльными оказались только 20 госпредприятий Крыма, хотя по планам таковых должно было быть 39. Планировали одни убытки лишь 14 ГУПов, тогда как по факту они оказались у 30. Еще десяти предприятиям удалось выйти в «ноль».

«Надо определиться. Если эти ГУПы системно убыточные, включая объекты отдыха и здравоохранения – неважно кому они принадлежат Госсовету или аппарату Совмина, надо все сдать в аренду или продать. Мы не будем их содержать, независимо от того, какому органу власти они принадлежат», – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что решения будут приниматься по итогам анализа за второй квартал.

В то же время, исключением, по его мнению, должны стать «естественные монополии», то есть, ресурсоснабжающие организации.

Также в министерстве финансов возмутились неадекватными зарплатами, которые сами себе назначили руководители убыточных ГУПов.

«Средняя зарплата на ГУПах – 31,5 тысяча рублей. Но на 15 предприятиях есть заработная плата свыше 100 тысяч рублей. Как говорится, сами зарабатывают – пусть получают. Но вопрос в том, что два из них допускают значительные убытки, при этом руководители имеют заработную плату больше 300 тысяч рублей», – сообщила Ирина Кивико, уточнив, что говорит о предприятии министерства топлива и энергетики «Крымские генерирующие системы» и министерства сельского хозяйства «Крымский элеватор».

«Убыточное предприятие и 300 тысяч зарплата? Вы что, с ума сошли там?», – возмутился глава Крыма, поручив министерству экономического развития провести совместную с прокуратурой проверку каждого из предприятий, на которых имеются факты необоснованного завышения заработных плат и расширения управленческого штата.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

Аэропорт «Симферополь» вербует шпионов: в воздушной гавани стартовала программа «Тайный пассажир». / В Крыму подвели итоги выполнения бюджета в первом квартале. Зарплаты некоторых категорий граждан удивили главу республики. / В Крыму предложили поставить прижизненный памятник украинскому президенту – пока не поздно. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»