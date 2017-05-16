Придётся заплатить: суд отклонил жалобу компании, оштрафованной за взятку

Публикации за 16.05.17

Киевский районный суд Симферополя отклонил апелляционную жалобу ООО «Институт «Имидис», которое обязали выплатить крупный штраф за коррупцию.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, судья оставил в силе приговор, согласно которому юридическое лицо должно заплатить 20 миллионов рублей. Судебная тяжба продолжалась недолго – всего полтора месяца.

Как ранее сообщал «Новый День», компания пыталась дать взятку заместителю начальника по экономической безопасности ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым» за то, чтобы тот закрыл глаза на некачественную диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Чиновник от заманчивого предложения отказался, а посредник был задержан.

В отношении него завели дело об административном правонарушении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), а компанию обвинили в «незаконном вознаграждении от имени юридического лица» (1 ст. 19.28 КоАП РФ).

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 16.05.17

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