Дело ершей: рыба, массово выбросившаяся на берег под Севастополем, загадочно исчезла

Публикации за 16.05.17

Причиной массового выброса морских ершей в районе посёлка Кача под Севастополем может быть обычное браконьерство.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», к такому выводу пришли сотрудники Института морских биологических исследований имени Ковалевского. Примечательно, что учёные, выехавшие на место взять биопробы, не обнаружили на берегу ни одной рыбины.

«Наши специалисты выехали на это место, там, где река Кача впадает в Чёрное море – в районе села Орловка. Ни одного мёртвого ерша они там не нашли. При этом у очевидца были фотографии. Но что послужило причиной, сейчас сказать сложно. Если бы хоть одну рыбку нашли, тогда можно было бы сказать», – цитирует севастопольский новостной портал ForPost кандидата биологических наук Александра Болтачева.

По предположению биолога, рыбу в Каче могли выбросить браконьеры, которых вспугнули.

Как ранее сообщал «Новый День», в минувшие выходные был зафиксирован массовый выброс рыбы в районе посёлка Кача, а также на пляжах Северной стороны Севастополя.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 16.05.17

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