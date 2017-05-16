Почти половина крымских выпускников отказалась от сдачи ЕГЭ

Публикации за 16.05.17

Больше половины крымских выпускников решили сдавать в этом году единый государственный экзамен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 6 тысяч 79 человек, из которых выпускников этого года – 5 тысяч 572 человека, что составляет 60% от общего количества заканчивающих 11 класс.

По информации заместителя министра образования Крыма Константина Аликина, в сравнении с прошлым годом, количество желающих сдавать ЕГЭ выросло в 1,6 раза. Ожидается, что участниками государственной итоговой аттестации в этом году станут 9 тысяч 947 человек.

«По предварительной информации, мы готовы полностью. Все аудитории оборудованы нужной техникой, все процедуры отработаны, задания ЕГЭ будут доставляться сотрудниками управления специальной связи Крыма», – сообщил замминистра.

Экзамены будут записываться на видео. Причем если государственный выпускной экзамен (ГВЭ) будет просто фиксироваться, то участникам ЕГЭ следует готовиться к тому, что их экзамены будут транслировать в режиме онлайн на сайт общественного наблюдения. Для проведения ЕГЭ задействуют 500 подобных онлайн-аудиторий, которые на данный момент проходят тестирование.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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