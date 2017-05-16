Крым потерял более 30 процентов «первомайских» туристов

Публикации за 16.05.17

В майские праздники Крым потерял 30% -40% туристов в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями.

Как передает РИА «Новый День», спрос на майские праздники в России упал по большинству внутренних направлений. По мнению специалистов, определенную лепту внесла погода: потенциальные туристы решили переждать холода дома. Большую роль сыграл и затянувшийся кризис – на фоне сокращающихся доходов многие начинают отказываться от путешествий даже в рамках основного отпуска, не говоря уже о просто длинных выходных. При этом цены на авиабилеты оказались слишком высокими. В результате турпоток по сравнению с первой декадой 2016 года сократился в зависимости от направления на 10% – 50%.

Из лидеров внутреннего туризма более всего «просел» Крым – сокращение спроса по некоторым городам достигло 40%. У тех, кто приехал, наибольшим спросом пользовались отели уровня 3-4 звезды с трехразовым питанием или системой All Inclusive, отмечают в Российской ассоциации туроператоров.

В министерстве курортов и туризма Крыма заявляют обратное: число посетивших полуостров на майские праздники выросло – на 2%. Правда, признают в министерстве, если сравнивать первые 4,5 месяца 2016 года и 2017, то общий поток сократился – на те же 2%.

Основной конкурент Крыма – Краснодарский край потерял 10% – 20% «первомайских туристов». Отметим, что 40% жителей России, отправившихся в путешествие в первой декаде мая, выбрали Турцию.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.05.17

Почти половина крымских выпускников отказалась от сдачи ЕГЭ. / Похмельный синдром: на Украине запретили соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы Yandex и Mail. / Дело ершей: рыба, массово выбросившаяся на берег под Севастополем, загадочно исчезла. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»