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Крым

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Публикации за 16.05.17

Не нужны нам ваши вузы – у нас свои есть: в Госсовете Крыма одобрили отмену квот для крымчан

Не нужны нам ваши вузы – у нас свои есть: в Госсовете Крыма одобрили отмену квот для крымчан

В Госсовете Крыма одобрили отмену квот в вузах материковой России для крымских выпускников.

Как передает корреспондент РИА , глава парламентского комитета республики по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков считает, что квоты стимулируют «утечку кадров» из Крыма.

«По поводу квот – это достаточно интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, он, может, для кого-то и сужает перспективы, но с другой стороны – мы все-таки живем в Крыму и заинтересованы, прежде всего в том, чтобы лучшие кадры, которые выпускают наши школы, оставались в крымских ВУЗах. Когда мы искусственно создаем прямые предпосылки для наполнения материковых ВУЗов, мы тем самым заочно расписываемся в том, что эти дети потенциально – с большой вероятностью покинут Крым», – считает депутат. По его мнению, за пять лет учебы на материке выпускники крымских школ не только адаптируются в другом регионе, но еще и найдут себе подходящее рабочее место.

Тем не менее, по информации заместителя министра образования, науки и молодежи Крыма Константина Аликина, квоты для крымских выпускников остаются одной из самых актуальных тем при обращении на «горячую линию» ведомства.

Напомним, квотирование мест в российских ВУЗах для крымчан было предусмотрено в 2014-2016 годах. Выпускников из республики проводили по отдельным конкурсам, объясняя это разницей в подготовке в сравнении с другими абитуриентами и обучением по украинским программам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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