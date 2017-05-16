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Крым

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Публикации за 16.05.17

Федеральный оперативный штаб отработал варианты антитеррористической защиты перехода «Крым – Кубань»

Федеральный оперативный штаб отработал варианты антитеррористической защиты перехода «Крым – Кубань»

Федеральный оперативный штаб под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова отработал вопросы предупреждения и пресечения террористических актов на стратегических объектах перехода Крым – Краснодарский край.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о железнодорожном, автомобильном, энергетическом мостах и газпроводе.

«На заседании рассмотрены вопросы планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов для пресечения террористических актов на созданных и создаваемых сооружениях», – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.05.17

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