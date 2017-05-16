Минобраз Крыма готовится к нашествию детей в несанкционированные лагеря

Публикации за 16.05.17

В министерстве образования, науки и молодежи Крыма опасаются работы несанкционированных лагерей и отдыха детей без надлежащего контроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве уверяют, что в республике уже фиксируются соответствующие «сигналы».

«Нас волнуют несанкционированные лагеря. Сигналы о таком уже поступают. Нам сигнализируют о том, что у лагерей-частников есть запросы на закупку для 30-40 человек. То есть, мы заранее понимаем, что они где-то будут располагаться. Поэтому мы на совещании с министерством образования и науки России, которое две недели назад стало уполномоченным органом по отдыху и оздоровлению детей в Российской Федерации, этот вопрос очень жестко подняли: любая организованная поездка не может проходить бесследно для учителя, классного руководителя и так далее», – рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

В Госсовете предложили возложить частичный контроль за подобными лагерями на муниципалитеты. Депутаты предполагают, что без ведома руководителей регионов такая деятельность осуществляться не может.

«Мы проинформируем дополнительно все муниципалитеты о непосредственном контроле за подобными местами, которые выходят за рамки учреждений, наделенных подобными возможностями. Не может глава администрации не знать о том, что на территории муниципалитета находится подобное заведение, в котором 40-50 человек и больше», – уверен председатель комитета Госсовета республики по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

Тем временем, формируется реестр официальных организаций отдыха детей и их оздоровления. По информации Гончаровой, на данный момент лишь 38% лагерей отправили заявки в Роспотребнадзор на получение заключений. Планируется, что в этом году будут работать 60 загородных стационарных лагерей, а также 261 пришкольная площадка.

Минобраз намерен охватить в рамках оздоровительной кампании 100% детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 100% детей из приемных семей, не менее 60% из многодетных семей, не менее 2 тысяч детей из базы талантливых и одаренных, а также детей других категорий.

Бобков предложил рассмотреть возможность оздоровления в Крыму детей из Донецкой народной республики. Однако для этого нужно финансирование из федерального бюджета, за счет чего и можно было бы оплачивать их отдых в республике.

«Так сложилось, что в Донецкой народной республике одно оздоровительное учреждение на всю республику, а школ и учащихся ровно столько же, сколько у нас. Мы понимаем, что со стороны Крыма необходимо подчеркивать готовность принимать детей из ДНР и ЛНР. Другое дело, что для этого должна быть соответствующая федеральная поддержка для оплаты этого отдыха. Но говорить о том, что мы ждем – наша моральная обязанность», – заявил депутат, добавив: «Судьба могла распорядиться, и мы могли бы поменяться местами».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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