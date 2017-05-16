Отдых – это лишнее: в КФУ не предусмотрено оздоровление студентов, а педагогам мешает бюрократия

Публикации за 16.05.17

В Крымском федеральном университете не могут организовать оздоровление студентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это посетовала глава крымской организации профсоюза работников народного образования и науки России Екатерина Волкова. По ее словам, «объекта по организации оздоровления учащихся и студенческой молодежи у нас по-прежнему нет», что вызывает определенное беспокойство у профсоюза.

«Сергей Георгиевич (Донич) уверяет, что все хорошо. В принципе, в Крымском федеральном университете», – отреагировал на озвученную Волковой проблему председатель комитета Госсовета республики по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его мнению, это всего лишь одна из проблем, свидетельствующих о нездоровой обстановке в КФУ.

«По поводу оздоровления студентов. Это один из множества вопросов, которые на сегодняшний момент не решены у нас в высшей школе, которая сведена фактически к одному высшему заведению – Крымскому федеральному университету. У нас там не то, чтобы оздоровление, у нас там бурьяном спортплощадки так заросли, что должно быть стыдно, если стыд есть. Если при этом находится возможность, глядя на это, говорить, что все хорошо, – вы меня простите, чему тогда у нас посвящено любое заседание? Мы так можем всегда на «черное» говорить «белое»», – посетовал Бобков.

Волкова продолжила тему и пожаловалась на излишний бюрократизм чиновников, из-за которого лишь минимум сотрудников отрасли образования могут получить путевку за счет бюджетных средств.

«Второй год отмечаю, что мы не можем справиться с оздоровлением и наших работников образования. Мы все средства, которые у нас есть, профсоюзные, за летний период тратим, чтобы приобрести путевки – приобрели 2 тысячи. Ни рубля бюджетных средств не израсходовали, поскольку постановление министерство труда и социальной защиты требует такого обилия справок, что наши работники отрасли образования просто-напросто не могут их собрать», – сообщила глава профсоюза, добавив, что за год смогла «выколотить» 40 заявлений на весь Крым.

А вот ситуация с оздоровлением детей работников сферы образования куда лучше. За счет бюджетных средств удалось обеспечить путевками до 70% таких детей, что позволило профсоюзу серьезно сэкономить собственные средства и использовать их на покупку путевок для самих работников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.05.17

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