В Севастополе трое молодчиков нападали на одиноких прохожих

Публикации за 17.05.17

В Севастополе задержали местных жителей, по ночам нападавших на одиноких прохожих: жертву избивали, оставляя ее имущество и деньги без внимания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома РФ по Севастополю, первым эпизодом стало нападение на 18-летнего прохожего. Спустя несколько дней парни повторили ночную вылазку, избив 25-летнего молодого человека.

В результате оба пострадавших оказались на больничной койке. Молодчикам предъявлено обвинение по п. «а» ч.3. ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в составе группы лиц»).

21-летний и 17-летний севастопольцы взяты под стражу. Их 18-летний товарищ находится под подпиской о невыезде. Правоохранители выясняют мотивы «драчунов».

В ведомстве отмечают, что в 2016 году несовершеннолетний соучастник преступления уже был осужден за грабёжа в составе группы на 2 года условно.

Севастополь, Оксана Мурзина

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