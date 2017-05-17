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Крым

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Публикации за 17.05.17

Крымский гроссмейстер Карякин: Украина не смогла сделать меня украинцем

Крымский гроссмейстер Карякин: Украина не смогла сделать меня украинцем

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проживший большую часть жизни в Крыму в его украинский период, не ассоциирует себя с Украиной.

Как передает корреспондент РИА , шахматист уверен, что крымчане всегда стояли особняком от украинцев.

«Я родом из Крыма. Это большая разница. За 19 лет жизни в Крыму я не научился говорить по-украински. И этот факт лучше прочего свидетельствует о моих связях с Украиной», – рассказал Карякин в интервью изданию «Газета.Ru».

По его словам, во время различных соревнований и конкурсов он «не болеет за украинцев»: «Конечно, если на Олимпиаде сражаются европейский и украинский спортсмены, в целом мне будет приятнее, если выиграет украинец. Знаю некоторых тамошних спортсменов и отношусь к ним с большой симпатией. Хотя не ко всем», – пояснил гроссмейстер.

Напомним, Сергей Карякин родился в 1990 году в Симферополе. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером за всю историю. После своих первоначальных достижений в шахматах решил переехать в Россию. Карякин стал гражданином РФ в 2009 году, пояснив свой поступок тем, что в украинском Крыму не было дальнейших перспектив для его развития.

В 2016 году вместе с норвежцем Магнусом Карлсеном участвовал в матче за звание чемпиона мира по шахматам, в котором шахматисту из Норвегии удалось сохранить статус обладателя шахматной короны.

Москва, Леонид Маковецкий

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