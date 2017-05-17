Севастопольская «Эра» получила уголовное дело за пренебрежение к сотрудникам

Публикации за 17.05.17

Руководству одного из крупнейших предприятий Севастополя предстоит давать пояснения по открытому уголовному делу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Следственного комитета по Севастополю возбудили дело из-за невыплаты миллионных долгов по заработной плате работникам ООО «СП «Эра».

Предприятие специализируется на строительстве кораблей, судов и плавучих конструкций. Согласно информации сети СБИС, предприятие действует с 2008 года, а его директором является Петр Мельник, в 2016 году участвовавший в совещании по вопросам интеграции оборонных предприятий Крыма в «Объединенную строительную корпорацию». В том же году «Эра» попала в «черный список» Пенсионного фонда из-за долга в 419 тысяч рублей по уплате страховых взносов.

Следователи утверждают, что у руководства предприятия имелись необходимые деньги и возможность для погашения долгов по зарплатам. Но менеджеры решили направить эти средства на оплату обязательных платежей во избежание штрафов и ареста счетов предприятия.

«С ноября 2016 года по февраль 2017 года предприятие накопило задолженность по выплате заработной платы в сумме свыше 4,6 миллиона рублей перед 120 работниками. В то время как в этот период ООО «СП «Эра» осуществляло налоговые платежи в бюджет, денежные средства, находящиеся на счетах ООО «СП «Эра» направлялись на расчеты с поставщиками и заказчиками», – сообщили в управлении Следкома по Севастополю.

Сейчас следователи изучают соответствующие документы, выясняя, кто на предприятии несет конкретную ответственность за своевременную выплату зарплат.

Стоит отметить, что «Эра» не единственное предприятие в Севастополе, имеющее долги перед своими работниками. По информации замгубернатора Юрия Кривова, по состоянию на 11 мая задолженность по зарплате на городских предприятиях составляет свыше 67 миллионов рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.05.17

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