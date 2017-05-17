Крымские налоговики нашли под Симферополем нелегальных поросят

Публикации за 17.05.17

Сотрудники крымской налоговой службы обнаружили под Симферополем «теневые» теплицы и свиноферму.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе региональной ФНС, нелегальные хозяйства расположены в сёлах Красная зорька и Красновка на площади 5 га.

Владельцам вменяется в вину отсутствие документов на предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов. Теперь им грозят крупные штрафы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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