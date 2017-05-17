Крымские налоговики нашли под Симферополем нелегальных поросят

Сотрудники крымской налоговой службы обнаружили под Симферополем «теневые» теплицы и свиноферму.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе региональной ФНС, нелегальные хозяйства расположены в сёлах Красная зорька и Красновка на площади 5 га.
Владельцам вменяется в вину отсутствие документов на предпринимательскую деятельность и уклонение от уплаты налогов. Теперь им грозят крупные штрафы.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 17.05.17
Севастопольская «Эра» получила уголовное дело за пренебрежение к сотрудникам. / Запрет российских соцсетей и интернет-сервисов вызвал массовые протесты на Украине. / Крымский гроссмейстер Карякин: Украина не смогла сделать меня украинцем. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»