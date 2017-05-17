В Ростовской области взялись за проект энергомоста в Крым

Публикации за 17.05.17

В Ростовской области приступили к реализации проекта по строительству участка высоковольтной линии 500 кВ Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань).

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Ростовской области, уже создана рабочая группа, которую возглавил губернатор Василий Голубев.

Строительство энергомоста от РоАЭС через Краснодарский край в Крым предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» для устойчивого обеспечения мощности энергосистемы Республики Крым и города Севастополя.

«Энергосистема Ростовской области – крупнейшая в Южном федеральном округе, в неё входят все основные виды электрогенерации. Уже сегодня мощность генерации в Ростовской области превышает 6 ГВт, при этом потребляемая мощность региона составляет только половину от этой величины. Донские объекты генерации поставляют электроэнергию через федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности потребителям не только Ростовской области, но и соседних регионов», – заявил Голубев.

Помимо Ростовской области, масштабный проект затронет 9 районов Краснодарского края. А материк с Крымом свяжет линия, проложенная по дну Керченского пролива. Протяженность энергомоста составит 477 км. Окончание работ намечено на декабрь 2017 года.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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