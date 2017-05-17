За сохранностью лесов Крыма будут следить военные

Публикации за 17.05.17

К охране крымских лесов присоединились российские военные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для борьбы с пожарами в лесных массивах будут использоваться спутники министерства обороны России. Соответствующее соглашение крымские чиновники из министерства экологии и природных ресурсов подписали с федеральным учреждением Минобороны России «Управление лесного хозяйства» (Оборонлес).

Документ предусматривает использование одноименной автоматизированной информационной системы «Оборонлес». Она ведет непрерывный мониторинг пожарной обстановки, и снабжает оперативной информацию все заинтересованные службы. Система, разработанная совместными усилиями специалистов Минобороны и ракетно-космической отрасли, позволяет выявлять пожары на площади от 0,1 га.

«Очевидно, что система дает значимый экономический эффект, позволяет экономить как время, так и финансовые средства, а в конечном итоге – не подвергать опасности человеческие жизни», – уверяет советник начальника Оборонлеса Иван Петров.

Использование системы, ведущей мониторинг по лесным массивам России, позволит отслеживать и факты незаконных рубок.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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