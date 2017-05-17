В Алупке школьник едва не погиб, упав на острую арматуру (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

В Алупке школьник едва не погиб, упав на острый штырь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел вечером 16 мая на улице Западная: подросток решил перелезть через забор, но упал на острую арматуру – штырь прошел через правое бедро в область живота. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели срезали прут и передали ребенка сотрудникам скорой медицинской помощи. Мальчика доставили в детское хирургическое отделение Ливадийской больницы.

Фото ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Ялта, Варвара Бурлакова

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