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Крым

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Публикации за 17.05.17

В Алупке школьник едва не погиб, упав на острую арматуру (ФОТО)

В Алупке школьник едва не погиб, упав на острую арматуру (ФОТО)

В Алупке школьник едва не погиб, упав на острый штырь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел вечером 16 мая на улице Западная: подросток решил перелезть через забор, но упал на острую арматуру – штырь прошел через правое бедро в область живота. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели срезали прут и передали ребенка сотрудникам скорой медицинской помощи. Мальчика доставили в детское хирургическое отделение Ливадийской больницы.

Фото ГУ МЧС РФ по Республике Крым
Фото ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 17.05.17

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