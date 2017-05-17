В Крыму разрисовали памятники пионерам-героям (ФОТО)

Публикации за 17.05.17

В Детском парке Симферополя неизвестные разрисовали черной краской памятники пионерам-героям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая. В республиканском отделении КПРФ подчеркнули, что «акт вандализма состоялся накануне 95-летия создания пионерской организации на полуострове и Дня памяти жертв депортации из Крыма». Заявили, что «что организаторы этого преступления преследовали цели по дестабилизации общественно-политической ситуации в российском Крыму» и потребовали немедленно задержать и наказать «вандалов-экстремистов».

Ведется следствие.

Фото Крымского рескома КПРФ

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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