В Крыму разрисовали памятники пионерам-героям (ФОТО)

В Детском парке Симферополя неизвестные разрисовали черной краской памятники пионерам-героям.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая. В республиканском отделении КПРФ подчеркнули, что «акт вандализма состоялся накануне 95-летия создания пионерской организации на полуострове и Дня памяти жертв депортации из Крыма». Заявили, что «что организаторы этого преступления преследовали цели по дестабилизации общественно-политической ситуации в российском Крыму» и потребовали немедленно задержать и наказать «вандалов-экстремистов».
Ведется следствие.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 17.05.17
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