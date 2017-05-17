Федеральный центр не разрешил Крыму смягчить условия поступления на госслужбу

Публикации за 17.05.17

Инициативу крымского правительства об упрощении процесса приема на госслужбу для молодых специалистов не оценили в федеральном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изучив присланные документы, московские чиновники предложили своим коллегам из Крыма изменить позицию по поднятому вопросу на совершенно противоположную.

Об сообщила начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова на селекторном совещании правительства с муниципалитетами. По ее словам, поручение главы Крыма Сергея Аксенова, в соответствии с которым необходимо было сформировать предложения по внесению изменений в действующее законодательство по снятию или упрощению ограничений, до сих пор остается невыполненным.

«Срок исполнения истек в феврале, продлялся главой несколько раз. Поручение по состоянию на сегодня остается невыполненным. Министерство труда объясняет это отрицательным заключением государственного правого управления президента Российской Федерации, в том смысле, что они рекомендуют, наоборот, ужесточить данные требования», – доложила Шевцова.

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский усмотрел в этом вину не федеральных чиновников, а местных, которым было поручено лоббировать предложение Аксенова.

«Проблема не в позиции главного правого управления, а, наверное, в позиции разработчиков со стороны республики Крым. Я знаю их позицию: там задача главная – молодых специалистов никуда не пустить и сделать все, чтобы поставить как можно больше препон и барьеров», – посетовал Полонский.

Он заявил, что поручение отменяться не будет: «Позицию главы в этом плане вы знаете. Он ее озвучивал неоднократно и публично. Раз это для Крыма надо, раз это в интересах крымчан, раз мы заинтересованы в том, чтобы у нас были молодые кадры, значит это нужно делать», – резюмировал Полонский.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.17

В Крыму разрисовали памятники пионерам-героям (ФОТО). / В Алупке школьник едва не погиб, упав на острую арматуру (ФОТО). / За сохранностью лесов Крыма будут следить военные. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»