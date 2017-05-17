Эксперт: Крым в этом сезоне может потерять около 1 млн туристов

Публикации за 17.05.17

В текущем году Крым может не досчитаться около 1 млн отдыхающих – виноваты Турция и окрепший рубль.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова, в сезоне-2017 турпоток на полуостров может сократиться на 15% – 20%.

Впрочем, по её словам, многие бронировали оздоровительные туры на летний сезон 2017 года заранее, когда не было полной уверенности в возобновлении турецкого направления. «Поэтому можно предположить, что те, кто уже купил путевку на отечественные курорты, не станут от них отказываться», – считает Трубникова.

Что касается конкуренции с Краснодарским краем, то последний может проиграть Крыму «ценовую» войну.

«На Кубани стоимость отдыха растет более динамично – на 7% – 10% в санаториях и 15% в отелях. В то же время в санаториях Южного берега Крыма (ЮБК) отмечен рост на 2,7%, в здравницах Западного Крыма – на 4,4%», – сообщила эксперт.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, средняя стоимость отдыха в отечественных санаториях в 2017 году составляет 3940 рублей в сутки. Минтуризма полуострова ранее привело цифру 3064 рублей на человека в сутки.

Напомним, что в цены на размещение в крымских отелях, в среднем, выросли на 10% – 15%. Некоторые объекты, пользовавшиеся спросом в минувшем сезоне, подняли ценник аж на 30%. Как уже сообщал «Новый День», в майские праздники Крым потерял 30% -40% туристов в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями. С начала года турпоток сократился на 2%. Главная претензия туристов Крыма – не соответствие цены и качества предлагаемых услуг.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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