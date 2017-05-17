Без суда: прибрежные строения в Алуште лишили воды и света

Публикации за 17.05.17

В Алуште прибрежные строения лишились воды и света, не дожидаясь решения суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Арбитражном суде Крыма продолжаются процессы по искам Алуштинской городской администрации, требующей снести прибрежные строения. Если суд признает постройки незаконными, администрация готова снести их за свой счет, а затем, определив стоимость работ по демонтажу, потребовать, чтобы владельцы возместили затраты.

Напомним, муниципалитеты прибрежных городов и районов Крыма получили соответствующие указания Совмина РК. Реализацию проекта по сносу зданий, находящихся ближе 100 метров от уреза воды, планировали начать с Алушты. На проекты демонтажа, сам снос и проектирование нового вида набережной был выделен 1 млрд рублей, пока они не востребованы.

В декабре прошлого года администрация Алушты разослала два десятка предписаний о сносе владельцам кафе и отелей. Никто добровольно сносить свою собственность не стал. Администрация решила не форсировать события, предпочла обратиться в суд, чтобы – в случае чего – иметь возможность прикрыться его решениями. Ни одного судебного решения пока не вынесено, все владельцы предоставили документы, на основании которых возводились строения, выданные в прошлые годы той же администрацией.

Как вариант – суду предоставлены договоры купли-продажи готовых зданий. Кафе «Мери», например, было куплено в 2003 году, договоры аренды (оно расположено на двух земельных участках) заключались и продлевались. В настоящий момент срок одного из договоров истек, другой действует до 2019 года. А в архиве администрации документов, связанных со строительством кафе, не обнаружилось.

Как следовало из пояснений представителя горадминистрации, чиновники не могут достоверно установить, сколько зданий и какой площади расположено на участках, какие из них являются капитальными строениями. Судья не принял окончательное решение, уточнять перечень и площади навеса и пристройки (всего речь примерно о 250 кв м) будут до середины июля.

Тем временем, в зданиях, находящихся на набережной, отключили свет и воду. Сотрудники «Крымэнерго» и «Воды Крыма» никаких аргументов в пользу таких отключений не приводят (долгов у предпринимателей нет), только молча указывают глазами в потолок. В связи с этим хозяева отелей и кафе не могут определенно сказать, будут ли работать в сезон – пока, по их словам, отдыхающих в Алуште практически нет.

Летом прошлого года по распоряжению администрации в Алуште было снесено кафе «Дата» (ул. Парковая – 3). По словам адвоката Лолиты Мусаевой, к настоящему моменту владельцами кафе получено решение 21-го Апелляционного суда (Севастополь), которым действия администрации по сносу и расторжению аренды земельного участка были признаны незаконными.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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