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Крым

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Публикации за 17.05.17

Алушта отказывается закрывать свой мусорный полигон

Алушта отказывается закрывать свой мусорный полигон

МинЖКХ Крыма борется за чистоту, как может: убеждает, ликвидирует свалки и незаконные врезки в ливневку.

Как передает корреспондент РИА , срок закрытия переполненных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) истек, но на алуштинский продолжают везти мусор. До сих пор ликвидированы не все стихийные свалки.

Замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев объясняет: министерство настаивает на закрытии полигона и вывоза ТКО в Белогорский район, но у муниципалитета есть свои соображения: «Город Керчь акт о закрытии полигона предоставил, а Алушта по-прежнему полигон не закрывает, у них есть отговорка, что они там сделают перегрузочную станцию. Но пока не будет этого акта, они не смогут получить проектную документацию на рекультивацию в Главэкспертизе. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы, поэтому я повторно настаиваю, чтобы полигон был закрыт и акт в ближайшее время был представлен!».

Мусороуборочной техники, по словам замминистра, в Алуште достаточно. Он не видит причин, почему город не выполняет программу и не желает вывозить мусор на Тургеневский полигон. Поясним: полигон расположен примерно в 100 км от Алушты и ехать туда нужно по двум самым оживленным трассам полуострова: через высокий Ангарский перевал в Симферополь, а потом – в сторону Керчи, откуда идет весь поток грузов в Крым.

По словам Зейтулаева, с начала мая на территории Крыма ликвидировано 15 несанкционированных свалок общей площадью 45,5 тыс кв м, продолжается работа по ликвидации свалок в Симферопольском, Джанкойском, Черноморском районах – их общая площадь составляет 22 тыс кв м.

В рамках борьбы с незаконным сбросом сточных вод от инженерных сетей отключены 637 объектов в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте. Они сливали свои неочищенные стоки в море. Более 200 из них обратились за техническими условиями для легального подключения к сетям. Но, напомним, поселок Коктебель, половина Судака и многие улицы Феодосии вообще не имеют канализации.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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