Алушта отказывается закрывать свой мусорный полигон

Публикации за 17.05.17

МинЖКХ Крыма борется за чистоту, как может: убеждает, ликвидирует свалки и незаконные врезки в ливневку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок закрытия переполненных полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) истек, но на алуштинский продолжают везти мусор. До сих пор ликвидированы не все стихийные свалки.

Замминистра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев объясняет: министерство настаивает на закрытии полигона и вывоза ТКО в Белогорский район, но у муниципалитета есть свои соображения: «Город Керчь акт о закрытии полигона предоставил, а Алушта по-прежнему полигон не закрывает, у них есть отговорка, что они там сделают перегрузочную станцию. Но пока не будет этого акта, они не смогут получить проектную документацию на рекультивацию в Главэкспертизе. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы, поэтому я повторно настаиваю, чтобы полигон был закрыт и акт в ближайшее время был представлен!».

Мусороуборочной техники, по словам замминистра, в Алуште достаточно. Он не видит причин, почему город не выполняет программу и не желает вывозить мусор на Тургеневский полигон. Поясним: полигон расположен примерно в 100 км от Алушты и ехать туда нужно по двум самым оживленным трассам полуострова: через высокий Ангарский перевал в Симферополь, а потом – в сторону Керчи, откуда идет весь поток грузов в Крым.

По словам Зейтулаева, с начала мая на территории Крыма ликвидировано 15 несанкционированных свалок общей площадью 45,5 тыс кв м, продолжается работа по ликвидации свалок в Симферопольском, Джанкойском, Черноморском районах – их общая площадь составляет 22 тыс кв м.

В рамках борьбы с незаконным сбросом сточных вод от инженерных сетей отключены 637 объектов в Судаке, Феодосии, Алуште, Ялте. Они сливали свои неочищенные стоки в море. Более 200 из них обратились за техническими условиями для легального подключения к сетям. Но, напомним, поселок Коктебель, половина Судака и многие улицы Феодосии вообще не имеют канализации.

Симферополь, Ольга Картошина

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