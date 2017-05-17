Не по средствам живете: расходы превышают доходы почти в половине муниципалитетов Крыма

Публикации за 17.05.17

Во многих муниципалитетах Крыма расходы местного бюджета превышают доходную часть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам первого квартала текущего года такая ситуация сложилась в 12 из 25 муниципальных образований республики.

По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, самыми проблемными городами оказались Феодосия (дефицит 48,7 млн рублей), Судак (4,7 млн рублей) и Керчь (3,2 млн рублей). Среди округов, сумевших добиться превосходства доходов над расходами – Симферополь (+49 млн рублей), Армянск (42 млн рублей) и Ялта (24,8 млн рублей).

Министр выразила надежду, что доходная статистика отстающих регионов нормализуется по итогам второго квартала.

Среди муниципальных районов оказалось поровну профицитных и дефицитных. Общий дефицит по районам составил 93,2 миллиона рублей. Самая плохая статистика по разнице между доходами и расходами бюджета у Белогорского района (дефицит 28,4 млн рублей), Симферопольского района (26,8 млн рублей), а также у Сакского района (15,7 млн рублей). Наибольший профицит у Нижнегорского района (38 млн рублей), Ленинского района (29,4 млн рублей) и Джанкойского района (19,2 млн рублей).

По информации Кивико, на 1 апреля общие расходы муниципалитетов составили 9,2 миллиарда рублей, что выше на 16,6% прошлогодних показателей.

За первый квартал местные бюджеты пополнились за счет налоговых и неналоговых поступлений на 2 миллиарда 462 миллиона рублей. В министерстве говорят, что таким образом оказались выполнены 20,9% от годовых показателей. Хорошую статистику продемонстрировали в Армянске (+36% к годовому плану), Евпатории (+25,9%) и Керчи (+24,9%).

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 540 миллионов, или на 28%. В среднем по Российской Федерации – увеличение поступлений на 2,9%. То есть, у нас местные бюджеты исполняются со значительным ростом по отношению к общероссийской цифре», – отметила Кивико.

В структуре бюджетных пополнений, собственные доходы по городским округам составили 68,1%, по муниципальным районом – 22,4%, а в сельских поселениях – всего 8,5%. Для увеличения таких поступлений министр порекомендовала регионам активней проводить работу по легализации теневой занятости.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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