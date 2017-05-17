На манеже все те же: кто в Крыму получает «дорожные» миллиарды

Публикации за 17.05.17

Ремонт крымских дорог идет по плану. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего на богатый праздниками май было запланировано отремонтировать 80 тыс кв м дорожного покрытия, на 16 мая, по словам Сафронова, выполнен ремонт 37 тыс кв м дорог: «Идем по графику, сомнений нет, что работы выполним до 1 июня».

На территории Крыма в 1 полугодии нынешнего года по плану Росавтодора должны были быть завершены работы на 11 объектах, общая протяженность этих участков дорог составляет 116 км. Работы закончены, приняты заказчиком: «До конца мая рассчитаемся по всем оставшимся суммам, остатки у нас – 1,5 млрд руб», – обещает Сафронов.

Говоря о строительстве новых дорог, следует отметить: определен победитель конкурса на строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки. Единственным участником электронного аукциона стало ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», стоимость работ составит более 959 млн руб. Судя по базе ЕГРЮЛ, директором компании из Симферопольского района с уставным капиталом 100 тыс руб является бывший в украинское время начальником службы автодорог Крыма Валентин Завойчинский, единственным владельцем – Дмитрий Дёмич, бывший до выборов 2014 года председателем земельной комиссии Ялтинского горсовета.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

Не по средствам живете: расходы превышают доходы почти в половине муниципалитетов Крыма. / «Трактор продрал некрополь, уничтожил культурный слой…» На Артезиане остановили добычу песка. / Алушта отказывается закрывать свой мусорный полигон. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»