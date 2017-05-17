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Крым

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Публикации за 17.05.17

На манеже все те же: кто в Крыму получает «дорожные» миллиарды

На манеже все те же: кто в Крыму получает «дорожные» миллиарды

Ремонт крымских дорог идет по плану. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов.

Как передает корреспондент РИА , всего на богатый праздниками май было запланировано отремонтировать 80 тыс кв м дорожного покрытия, на 16 мая, по словам Сафронова, выполнен ремонт 37 тыс кв м дорог: «Идем по графику, сомнений нет, что работы выполним до 1 июня».

На территории Крыма в 1 полугодии нынешнего года по плану Росавтодора должны были быть завершены работы на 11 объектах, общая протяженность этих участков дорог составляет 116 км. Работы закончены, приняты заказчиком: «До конца мая рассчитаемся по всем оставшимся суммам, остатки у нас – 1,5 млрд руб», – обещает Сафронов.

Говоря о строительстве новых дорог, следует отметить: определен победитель конкурса на строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки. Единственным участником электронного аукциона стало ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», стоимость работ составит более 959 млн руб. Судя по базе ЕГРЮЛ, директором компании из Симферопольского района с уставным капиталом 100 тыс руб является бывший в украинское время начальником службы автодорог Крыма Валентин Завойчинский, единственным владельцем – Дмитрий Дёмич, бывший до выборов 2014 года председателем земельной комиссии Ялтинского горсовета.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.05.17

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