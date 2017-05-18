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Публикации за 18.05.17

Президент Украины требует не пускать депутатов Европарламента в Крым и Донбасс

Президент Украины требует не пускать депутатов Европарламента в Крым и Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко требует не пускать депутатов Европарламента в Крым и Донбасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко встретился президентом Европейского парламента Антонио Таяни

по случаю подписания решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины. В очередной раз высказавшись о необходимости поддержки Европарламентом сохранения санкционного режима против России, президент Украины выразил возмущение тем, что некоторые члены Европарламента позволяют себе посещать Крым и Донбасс и попросил Таяни «дать адекватный ответ и не допускать таких визитов в будущем», сообщили в администрации президента Украина.

Напомним, депутаты Европарламента регулярно бывают в Крыму. Очередной визит состоялся в апреле – евродепутаты посетили Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). После каждого такого визита иностранцы заявляют, что информация Украины о происходящем в Крыму, мягко говоря, не соответствует действительности. В ответ Киев ввел санкции против нескольких европейских депутатов, посетивших полуостров.

При этом евродепутаты, поддерживающие позицию Украины, заявляют, что они хотели бы посетить Крым, чтобы промониторить ситуацию с правами человека, но их, якобы, не пускают российские власти.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.17

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