В Симферополе в автобусе пострадал грудной ребёнок

Публикации за 18.05.17

В Симферополе л грудной ребёнок пострадал в автобусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД МВД по Крыму, водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь по улице Русской в направлении улице Дмитрия Ульянова, при повороте направо применил экстренное торможение. В результате в салоне автобуса упал младенец, которого мать держала на руках. У малыша диагностирован ушиб мягких тканей левой теменной области.

Всего за 17 мая сотрудники ГИБДД зафиксировали 87 нарушений, допущенных на полуострове водителями автобусов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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