В Крыму издали справочник исторических топонимов / На очереди – энциклопедия крымско-татарских имен

Публикации за 18.05.17

В Крыму собираются издать справочник имен крымских татар. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Бальбек презентовал справочник исторических названий населенных пунктов полуострова. Документ, который смело можно назвать научным трудом (к работе над ним привлекались авторитетные ученые, а окончательный вариант утвердил Ученый совет), издан пока небольшим тиражом – всего 1 тысяч экземпляров. Но справочник, содержащий исторические названия поселений всех депортированных из Крыма народов планируется переиздавать и опубликовать в открытом доступе в Интернете.

Следующий шаг в процессе культурной реабилитации депортированных народов – подготовка справочника по крымско-татарской антропонимике.

«Мы хотим привести к единому знаменателю разночтения в написании крымско-татарских имен», – заявил Бальбек.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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