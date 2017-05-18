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Крым

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Публикации за 18.05.17

Интернет изменил формат работы крымских компаний и обрушил рынок офисной недвижимости

Интернет изменил формат работы крымских компаний и обрушил рынок офисной недвижимости

Удаленная работа становится все более популярной в Крыму.

Как передает корреспондент РИА , : 70% крымчан хотели бы работать удаленно, будучи при этом штатными сотрудниками. При этом каждый пятый готов получать за дистанционную работу меньше, лишь бы не ходить каждый день в офис.

Удаленный формат работы дает сотруднику ценное ощущение свободы, а компании-работодателю – возможность работать с лучшими специалистами из любой точки планеты и экономить на содержании рабочий мест, отмечают аналитики портала HeadHunter, проводившего исследования.

Доля вакансий на hh.ru для удаленных сотрудников этой весной в Крыму

составила 4% и, по словам аналитиков, эта цифра будет постепенно расти.

При этом почти две трети работодателей (68%) имеют или имели в штате сотрудников, работающих вне офиса, а работал на «удаленке» каждый третий (36%) участник опроса.

Что касается качества удаленной работы, то почти половина (47%) опрошенных работодателей убеждены, что такой формат работы никак не влияет на ее качество, а 22% – что из дома сотрудник работает даже лучше.

Тем не менее, некоторые работодатели видят и минусы в подобных взаимоотношениях: когда сотрудника нет рядом, его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. 12% опрошенных работодателей считают, что качество работы при удаленном взаимодействии падает.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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