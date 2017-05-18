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Крым

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Публикации за 18.05.17

В Крыму начали формировать отдельный десантно-штурмовой батальон

В Крыму начали формировать отдельный десантно-штурмовой батальон

В Крыму началось формирование отдельного десантно-штурмовой батальон. В последствии подразделение расширят и преобразуют в полк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии должен быть создан к 1 декабря 2017 года. Первоначально обустроить базу подразделения планировалось в окрестностях Джанкоя, позже было принято решение разместить батальон в Феодосии. В течение двух лет на его основе будет сформирован 97-й десантно-штурмовой полк.

На сегодняшний день в Крыму нет постоянно базирующихся частей ВДВ, отмечает Lenta.ru, подразделения присылают на дежурство с материка.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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