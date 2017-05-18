Куницы кошмарят жителей Ялты

Публикации за 18.05.17

В дома жителей посёлка Партизанское под Ялтой зачастили дикие куницы.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», зверьки появляются днём и нападают на домашних животных. При этом жертвами лесных разбойников становится не домашняя птица, а кошки и собаки.

«Схватил виллы, бил куницу, но она не отпускала кота. Упала вместе с ним в зубах, только потом они разошлись в разные стороны. Вскоре кот умер. На следующий день нас ждал очередной «сюрприз» от куницы: обнаружил, что все детские игрушки, которые лежали во дворе, покусаны, а некоторые,разорваны в клочья. Стало понятно, что куница опасна. Её пришлось убить, так как вскоре куница шла с мутными глазами к детям», – цитирует жителя посёлка сайт города Ялты.

Еще один обитатель Партизанского рассказал о собаке, которая умерла после укуса куницы.

«Сейчас мы боимся выпускать детей на улицу», – говорят посельчане.

По их словам, люди обращались сначала в санэпидемстанцию, потом к артековскому ветеринару, но им ответили, что вопрос не в компетенции этих ведомств. При этом сотрудники Ялтинского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра заверяют, что они реагируют на все обращения и смогут выехать на место.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 18.05.17

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