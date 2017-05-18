В Севастополе ищут народные деньги, поступавшие на счета «35-й береговой батареи» – заплутали между «дебетом и кредитом»

Публикации за 18.05.17

Публичное освещение в СМИ резонансной темы таинственного исчезновения десятков миллионов рублей со счетов одной из крупнейших общественных организаций города должно стать мотивацией для правоохранительных органов провести соответствующую проверку. Так считают севастопольские активисты, уверенные, что в случае их самостоятельного обращения к правоохранителям ожидаемый результат вряд ли будет достигнут.

Речь идет о благотворительной организации «35 береговая батарея», зарегистрированной в рамках украинского законодательства, на счета которой во время событий Русской весны были зачислены значительные средства. Свидетельствующие об этом документы оказались в распоряжении редакции РИА «Новый День».

По мнению активистов, на протяжении большей части февраля и марта 2014 года Севастополь находился вне какой-то государственной определенности – и российское, и украинское законодательство в городе действовало лишь частично. Чем и могли воспользоваться люди, устроившие сбор средств на благотворительность.

Руководил организацией нынешний депутат Заксобрания Вячеслав Горелов, а ее попечителем значился экс-спикер парламента Севастополя Алексей Чалый. В период Русской весны расчетные счета организации активно размещались в СМИ с призывами перечислять на них деньги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности города. К 20 марта 2014 года на счетах организации в «Сбербанке России» оказалось примерно 120 миллионов рублей (около 2 миллионов долларов), которые в качестве поддержки и помощи севастопольцам все это время отправляли сочувствующие жители России.

Сбор денег на счетах «Сбербанка» прекратился в середине марта. Этому якобы предшествовала организованная украинскими чиновниками «заморозка» счетов, возмутившись которой, Горелов 11 марта написал письмо председателю Госслужбы финансового мониторинга Украины Игорю Черкасскому. При этом банковские выписки свидетельствуют о том, что переводы продолжали поступать и после 11 марта, несмотря на заявления Горелова о блокировке.

В апреле организация открыла счета уже в филиале российского банка РНКБ. Но согласно выписке, остаток средств на июль 2014 года на новом счете составил всего 3 миллиона рублей. Это вызвало удивление у севастопольских общественников, предположивших, что народные миллионы, которые со счетов «Сбербанка» должны были быть переведены на счета РНКБ, попросту исчезли. Наблюдатели утверждают, что никаких точных отчетов о расходовании собранных средств от руководства «35 береговой батареи» общественность так и не дождалась.

По данным источника РИА «Новый День», претензии к организации возникли и у одной из материковых фирм. Кировское предприятие ОАО «Коммунэнерго» объявило сбор средств для севастопольцев, пообещав в будущем отчитаться перед жителями Кировской области «за каждую полученную копейку». В июле 2014 года организации «35 береговая батарея» от «Коммунэнерго» было перечислено 116 тысяч рублей, но оперативного отчета о судьбе этих средств кировчане так и не получили. После обращения к правоохранителям, курирующим экономическое направление, от благотворительной организации удалось получить справку о том, что «денежные средства потрачены», правда, вслед за ней была отправлена другая – с формулировкой «будут потрачены» и приложением наличием присланных денег на счету.

После обращения к правоохранителям, курирующим экономическое направление, от «35 береговой батареи» удалось получить справку о том, что перечисленные ей «денежные средства потрачены», вслед за которой была отправлена другая, исправленная – с формулировкой «будут потрачены». К последней справке также прилагались сведения, свидетельствующие о наличии на счету присланных кировчанами денег.

«Новый День» обратился за комментарием к известной севастопольской общественнице Елене Голубевой, разместившей в своём Фейсбуке публикацию со ссылкой на местные СМИ об исчезновении миллионов.

«Ситуация, конечно, мягко говоря – странная. То, что реквизиты благотворительной организации были опубликованы на сайте «Форпост» – это правда. Правда и то, что вся Россия присылала деньги. К сожалению, каких-то внятных и понятных направлений расходования этих средств в СМИ опубликовано не было, хотя благотворительная организация по закону и совести обязана в этом держать отчет перед людьми. Суммы средств, конечно, впечатляют. Меньше чем за месяц собрать такие деньги – это свидетельство огромного патриотизма и любви людей к Севастополю. А вот куда были потрачены данные средства – нет никаких внятных отчетов. Конечно, хотелось бы увидеть, куда и как они были израсходованы, какой-то налоговый отчет или что-то в этом роде. На кону ведь стоит репутация всего города, всего Севастополя», – говорит Елена Голубева.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 18.05.17

Угрожают? Украинский «Миротворец» взялся за крымских журналистов. / Минфин: Резервный фонд полностью иссякнет в 2017 году. / Куницы кошмарят жителей Ялты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»