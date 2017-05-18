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Крым

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Публикации за 18.05.17

Украина собирается засудить Сталина, чтобы напугать чиновников Крыма и Донбасса

Украина собирается засудить Сталина, чтобы напугать чиновников Крыма и Донбасса

Политика десовитизации на Украине вышла на новый уровень – теперь в незалежной намерены расквитаться с одним из вождей Советского Союза Иосифом Сталиным.

Как передает корреспондент РИА , поводом для возможного суда над Сталиным стало расследование в рамках возбужденного дела так называемой прокуратурой АРК по факту депортации крымских татар в 1944 году.

Учитывая повод расследования, к подозреваемым украинские прокуроры решили отнести и другого советского революционера – наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берию.

Соответствующие уведомления о подозрении в организации депортации крымских татар подписала сотрудница так называемой прокуратуры АРК Светлана Блудова.

«По результатам досудебного расследования было собрано достаточно данных для уведомления о подозрении по факту геноцида Берии Лаврентия Павловича и Сталина Иосифа Виссарионовича», – заявила Блудова.

Напомним, дело было открыто в 2015 году, и по информации украинских силовиков, должно быть завершено в текущем году.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, понимая, что усилия правоохранителей незалежной в данном плане могут вызвать насмешки у населения, поспешил оправдаться.

«Будут говорить про то «что вы боретесь с мертвыми». Нет! Речь идет не только об ответственности Сталина, Берии и других высокопоставленных палачей разных народов бывшего Советского Союза. Речь идет и о тех исполнителях этих преступных указов, которые все еще живут. Если эти люди живые – это дело для них», – утверждает Луценко, уточняя, что это показательное дело украинских силовиков является еще и предупреждением для чиновников Крыма и Донбасса.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 18.05.17

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