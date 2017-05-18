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Крым

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Публикации за 18.05.17

В Крым приехала делегация США

В Крым приехала делегация США

В Крым приехали представители Центра гражданских инициатив из США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, в составе делегации президент и основатель центра Шэрон Теннисон, почётный консул России в Колорадо Дебора Палмиери, специалисты по русскому языку и культуре, эксперты в области образования, общественники.

«Мы, как гражданские дипломаты, должны посмотреть на все своими глазами, поговорить с людьми и, вернувшись домой, рассказать о том, что произошло на самом деле. А на самом деле Крым действительно вернулся домой», – заявила представитель Центра гражданских инициатив Кимберли Вейхель.

Американцы пробудут на полуострове до 21 мая: они уже побывали в МДЦ «Артек», где в данный момент отдыхают дети из США, собираются осмотреть основные достопримечательности Ялты и посетить Севастополь.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.05.17

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