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Публикации за 18.05.17

Севастополь попал в число самых музейных городов России / Благодаря Херсонесу

Севастополь попал в число самых музейных городов России Благодаря Херсонесу

Севастополь занял четвертое место в рейтинге самых «музейных» городов в регионах России по версии аналитиков агентства ТурСтат.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», занять столь высокую позицию городу-герою помог античный город Херсонес.

По итогам 2016 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» посетили 1,1 миллиона туристов, что более чем в два раза превысило результат 2015 года.

Лидируют в рейтинге Казань (Казанский Кремль – 2,8 миллиона человек), Великий Новгород (Новгородский музей-заповедник – 1,2 миллиона человек), Владимир (Владимиро-Суздальский музей – более 1,1 миллиона туристов).

В топ-10 попали также Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга.

Авторы исследования намеренно не включили в рейтинг Эрмитаж, Московский Кремль, Третьяковскую галерею и Русский музей как самые популярные учреждения культуры и истории страны.

По данным ТурСтат, в прошлом году российские музеи посетили более 120 миллионов человек. Совокупный доход от платных услуг вырос до 10 миллиардов рублей.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 18.05.17

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