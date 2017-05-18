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Крым

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Публикации за 18.05.17

«Грязные деньги»: в Ялте станет дороже сходить в баню

«Грязные деньги»: в Ялте станет дороже сходить в баню

В Ялте решили повысить тарифы в городской бане. Об этом заявил директор МУП «Фабрика «Чайка» Павел Михеев в ходе еженедельного оперативно-хозяйственного совещания, подчеркнув, что цены не повышались в течение 2 лет, а стоимость тепла и электроэнергии росла, плюс неоднократно повышалась оплата труда.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Ялты, сейчас стоимость посещения бани составляет 200 рублей. Это цена сохранится по средам, которая остается социальным днем. В четверг и пятницу цена поднимется до 250 рублей, в субботу и воскресенье – до 275 рублей (в понедельник и вторник городская баня посетителей не принимает).

Тарифы изменятся с 1 июня.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 18.05.17

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