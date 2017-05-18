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Крым

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Публикации за 18.05.17

И рельсы разберут? Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией / Федеральная грузовая компания уже забирает свои вагоны

И рельсы разберут? Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией Федеральная грузовая компания уже забирает свои вагоны

Украина намерена прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Как уже сообщал «Новый День», Украина внесла в санкционный список практически все авиакомпании России. Это говорит о том, что в ближайшее время возобновлять авиасообщение Киев не собирается. Но автобусы и поезда пока ходят. Однако накануне, со ссылкой на источник в «Украинских железных дорогах», появилась информация об отмене с 1 июля железнодорожного движения через украино-российскую границу и расширении сообщения со странами Евросоюза.

Очевидно, что появление подобной информации связано с подписанием документа о предоставлении гражданам Украины безвизового въезда в страны Европейского Союза.

Новость вызвала бурную дискуссию в Интернете, отмечает ТРК «Звезда». По словам одного из участников обсуждения, если Украина и планирует увеличить количество поездов, идущих в ЕС, то сам Евросоюз предупредить об этом явно забыли: на сайтах железных дорог членов ЕСЮ граничащих с Украиной, изменений в графиках движения нет.

Уведомления о прекращении железнодорожного сообщения не получили пока и в России – об этом заявили в РЖД. Однако напомним, что в санкционный список, утвержденный президентом

Порошенко, включен один из крупнейших российских железнодорожных операторов – Федеральная грузовая компания (ФГК), а санкции подразумевают не только

блокировку активов, но и полное прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины. И ФГК уже начала выводить вагоны из сопредельного государства, о чем сообщил генеральный директор компании Алексей Тайчер.

Сейчас на территории Украины находится около 6 тысяч вагонов ФКГ, чтобы вернуть все в Россию понадобится около 2 недель.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.05.17

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