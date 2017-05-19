В Севастополе педофил споил и развратил 12-летнего мальчика

Публикации за 19.05.17

В Севастополе педофил споил 12-летнего мальчика и воспользовался его беспомощностью в своих интересах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ребенку удалось сбежать и позвать на помощь.

По информации управления Следственного комитета России по Севастополю, случай произошел в марте прошлого года: 34-летний местный житель познакомился с мальчиком на улице. «Напоив его алкоголем, злоумышленник завел ребенка в безлюдное место на территории парко-мемориального комплекса «Малахов Курган», где совершил в отношении несовершеннолетнего действия сексуального характера. Мальчик смог вырваться и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов», – сообщили в Следкоме.

Педофила удалось задержать практически сразу. По данным правоохранителей, он нигде не работал, вел асоциальный образ жизни и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

Приняв к сведению собранные следователями доказательства, Нахимовский районный суд принял решение отправить севастопольца в колонию строгого режима на 14 лет и один месяц, признав виновным. После отбывания срока ему будет запрещено на протяжении трех лет занимать должности, связанные с работой с детьми.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 19.05.17

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