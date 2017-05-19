В Крыму фиксируют очередной наплыв украинцев – легальных и нелегальных

Публикации за 19.05.17

Поток украинцев, посещающих Крым, постоянно растет. Об этом заявили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по РК.

Как уже сообщал «Новый День», в преддверии майских праздников пассажиропоток из Украины в Крым вырос более чем в 2 раза. При этом, как отмечают в погрануправлении, растет и количество недействительных документов, предъявляемых гражданами сопредельного государства в пунктах пограничного пропуска. Сотрудники погранконтроля напоминают, что пересечение госграницы возможно только по действительным документам, в которых не должно быть дописок, подчисток и помарок.

Кстати, представители туриндустрии отмечают, что украинцы стали чаще выбирать организованный отдых на полуострове: число заявок на размещение групп из Украины в этом году резко увеличилось. Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что на Украине нет альтернативы крымским курортам.

Безвизовый режим, начинающий действовать с середины июля, эту проблему не решит, так как отдых в Европе доступен далеко не всем гражданам страны со средней зарплатой 230 евро – это меньше обязательного однодневного резерва для посещения, например, Италии или Греции.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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