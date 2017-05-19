В Коктебеле пересеклись интересы влиятельных лиц: суды выясняют, кто какого поля ягода

Публикации за 19.05.17

В Коктебеле продолжают делить виноградники: судебные разбирательства переместились в верхние инстанции.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в марте 2015 году ООО «Завод марочных вин Коктебель» и Совмин Крыма заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта «Развитие виноделия на базе собственности Республики Крым в пгт. Коктебель». Для выращивания винограда инвестору должны были выделить земельные участки вблизи Коктебеля.

Но после банкротства «старого», существовавшего здесь много лет Завода марочных вин и коньяков «Коктебель» оказалось, что принадлежавшие ему виноградники уже проданы или сданы в аренду. В частности, 62 га купило ООО «Страна Коктебель», а десять земельных участков общей площадью около 340 га арендовало ООО «Викон», зарегистрированное в Ялте.

Министерство земельных и имущественных отношений Крыма (МИЗО) пошло в суды с требованием аннулировать договор купли-продажи от 2013 года, заключенный со «Страной Коктебель».

«Викон» сам подал иск с требованием признать недействительным инвестсоглашение, заключенное между Советом министров Республики Крым и «новым» заводом, а также и ряд договоров аренды земли, датированных 22.06.2015 г. Как нетрудно догадаться, ранее эти участки арендовал «Викон».

Юридическая коллизия усугубляется тем, что сами виноградники (лоза, кусты), по российским законам, не являются недвижимым имуществом. То есть прекращение аренды земли можно трактовать как «забирайте свой виноград, несите в другое место, освободите участок».

18 мая «Викон» проиграл дело в Федеральном арбитражном суде Центрального округа (Калуга), заседание по иску «Страны Коктебель» состоится там 6 июня.

Учредителями «нового» завода «Коктебель» являются Гатчинский спиртовой завод и Елена Якубчик. Спиртозаводом владеет ее муж Михаил Якубчик, которого называют братом жены экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

Но, заметим, и за «Виконом» (через его учредителя АО «Моринвест») стоит влиятельный бизнесмен – Константин Пурим, под которого, как утверждает пресса, запущен проект приватизации завода шампанских вин «Новый свет».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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