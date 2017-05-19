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Публикации за 19.05.17

В море деньги не нужны: выпускники крымских вузов поделились зарплатными ожиданиями

В море деньги не нужны: выпускники крымских вузов поделились зарплатными ожиданиями

Выпускники крымских вузов хотели бы получать на первом рабочем месте от 13 до 25 тысяч рублей. Рейтинг зарплатных ожиданий выпускников крупнейших вузов Республики Крым и Севастополя составили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru).

Как передает корреспондент РИА , выше всего свой потенциальный вклад в будущую работу оценивают выпускники Крымского инженерно-педагогического университета: они желают сразу получать 25 тыс рублей.

На втором месте – Крымский федеральный университет, его выпускники оценивают свой труд в 21 тысячу рублей в месяц. Третье место поделили Севастопольский госуниверситет и Крымский университет культуры, искусств и туризма. Их выпускники, не имеющие опыта работы, указывали в резюме вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Далее в рейтинге оказался Крымский институт бизнеса со средней запрашиваемой зарплатой 16 тысяч. Самыми нетребовательными в начале своего карьерного пути оказались выпускники Керченского морского технологического университета: они согласны на 13 тыс руб в месяц.

Среди специалистов с опытом работы на самую большую зарплату претендуют выпускники Крымского института бизнеса, а также Севастопольских СевГУ и КГМТУ. Далее в списке – КИПУ и КФУ им. В.И. Вернадского.

Меньше всех согласны получать опытные специалисты, получившие высшее образование в Крымском университете культуры, искусств и туризма.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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