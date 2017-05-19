В море деньги не нужны: выпускники крымских вузов поделились зарплатными ожиданиями

Публикации за 19.05.17

Выпускники крымских вузов хотели бы получать на первом рабочем месте от 13 до 25 тысяч рублей. Рейтинг зарплатных ожиданий выпускников крупнейших вузов Республики Крым и Севастополя составили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выше всего свой потенциальный вклад в будущую работу оценивают выпускники Крымского инженерно-педагогического университета: они желают сразу получать 25 тыс рублей.

На втором месте – Крымский федеральный университет, его выпускники оценивают свой труд в 21 тысячу рублей в месяц. Третье место поделили Севастопольский госуниверситет и Крымский университет культуры, искусств и туризма. Их выпускники, не имеющие опыта работы, указывали в резюме вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Далее в рейтинге оказался Крымский институт бизнеса со средней запрашиваемой зарплатой 16 тысяч. Самыми нетребовательными в начале своего карьерного пути оказались выпускники Керченского морского технологического университета: они согласны на 13 тыс руб в месяц.

Среди специалистов с опытом работы на самую большую зарплату претендуют выпускники Крымского института бизнеса, а также Севастопольских СевГУ и КГМТУ. Далее в списке – КИПУ и КФУ им. В.И. Вернадского.

Меньше всех согласны получать опытные специалисты, получившие высшее образование в Крымском университете культуры, искусств и туризма.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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