В море деньги не нужны: выпускники крымских вузов поделились зарплатными ожиданиями

Выпускники крымских вузов хотели бы получать на первом рабочем месте от 13 до 25 тысяч рублей. Рейтинг зарплатных ожиданий выпускников крупнейших вузов Республики Крым и Севастополя составили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru).
Как передает корреспондент РИА «Новый День», выше всего свой потенциальный вклад в будущую работу оценивают выпускники Крымского инженерно-педагогического университета: они желают сразу получать 25 тыс рублей.
На втором месте – Крымский федеральный университет, его выпускники оценивают свой труд в 21 тысячу рублей в месяц. Третье место поделили Севастопольский госуниверситет и Крымский университет культуры, искусств и туризма. Их выпускники, не имеющие опыта работы, указывали в резюме вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.
Далее в рейтинге оказался Крымский институт бизнеса со средней запрашиваемой зарплатой 16 тысяч. Самыми нетребовательными в начале своего карьерного пути оказались выпускники Керченского морского технологического университета: они согласны на 13 тыс руб в месяц.
Среди специалистов с опытом работы на самую большую зарплату претендуют выпускники Крымского института бизнеса, а также Севастопольских СевГУ и КГМТУ. Далее в списке – КИПУ и КФУ им. В.И. Вернадского.
Меньше всех согласны получать опытные специалисты, получившие высшее образование в Крымском университете культуры, искусств и туризма.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 19.05.17
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