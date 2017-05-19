МДЦ «Артек» и крымских депутатов будут охранять войска

Публикации за 19.05.17

Крымских депутатов теперь будут охранять войска Росгвардии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, административное здание Госсовета вошло в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Помимо парламента в список попали административные здания, занимаемые прокуратурами Крыма и Севастополя, а также органами Следственного комитета, работающими на полуострове. Войска также возьмут под свою опеку Верховный Суд Крыма, Севастопольский городской суд и здания избиркомов Крыма и Севастополя.

Распоряжением дается поручение Росгвардии охранять объекты и Банка России, в том числе расположенные на полуострове, и комплексы зданий и прилегающие территории МДЦ «Артек». В список занесли международные аэропорты Северо-Кавказского федерального округа и Симферополя.

Кроме того, документ предусматривает охрану подстанции «Кафа» и пункт выхода энергомоста в Глазовке в районе Керченского пролива, и здания и хранилища музеев, заповедников и библиотек, находящихся в подчинении у Минкульта России.

Причина обеспечением указанных объектов охраной войсками в распоряжении не поясняется. В документе указывается только ссылка на сам федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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