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Крым

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Публикации за 19.05.17

МДЦ «Артек» и крымских депутатов будут охранять войска

МДЦ «Артек» и крымских депутатов будут охранять войска

Крымских депутатов теперь будут охранять войска Росгвардии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА , согласно документу, административное здание Госсовета вошло в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Помимо парламента в список попали административные здания, занимаемые прокуратурами Крыма и Севастополя, а также органами Следственного комитета, работающими на полуострове. Войска также возьмут под свою опеку Верховный Суд Крыма, Севастопольский городской суд и здания избиркомов Крыма и Севастополя.

Распоряжением дается поручение Росгвардии охранять объекты и Банка России, в том числе расположенные на полуострове, и комплексы зданий и прилегающие территории МДЦ «Артек». В список занесли международные аэропорты Северо-Кавказского федерального округа и Симферополя.

Кроме того, документ предусматривает охрану подстанции «Кафа» и пункт выхода энергомоста в Глазовке в районе Керченского пролива, и здания и хранилища музеев, заповедников и библиотек, находящихся в подчинении у Минкульта России.

Причина обеспечением указанных объектов охраной войсками в распоряжении не поясняется. В документе указывается только ссылка на сам федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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