Из Самары в Керчь прибудут корабли времён ВОВ, поднятые в Керченском проливе (ФОТО)

Публикации за 19.05.17

20 мая в Самаре начинается двухнедельный «поход» в Керчь двух военных катеров времён Великой отечественной войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», бронекатер проекта БК-73 и катерный тральщик КАТЩ – 581 («Туапсе»), по сути, были заново построены на Тольяттинском судоремонтном заводе, но с использованием вооружения и элементов военных кораблей, поднятых со дна Керченского пролива с 2000-го по 2014-й год энтузиастами общественной организации «Батарея 29 БИС».

Как рассказал РИА «Новый День» руководитель проекта «Батарея 29 БИС» Александр Ёлкин, акцию посвятили 72-й годовщине победы над фашистской Германией.

«Жители Керчи увидят катера в десятых числах июня. Они будут экспонироваться на центральной набережной города. Затем тральщик останется в Керчи, а бронекатер уйдёт в Ялту. Корабли станут военными музеями на воде», – рассказал Александр Ёлкин.

Фото: ОО «Батарея 29 БИС»

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 19.05.17

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