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Крым

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Публикации за 19.05.17

В Крыму могут признать недействительными украинские документы о праве собственности на землю

В Крыму могут признать недействительными украинские документы о праве собственности на землю

В Крыму могут признать недействительными документы о праве собственности на землю, выданные при Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики обратились к вице-премьеру России Дмитрию Козаку с предложением внести поправки в ряд законов. На сегодняшний день региональные чиновники не могут изымать недвижимость, юридический статус которой противоречит российскому законодательству.

Есть предложения разработать новый закон, согласно которому можно будет прекращать право собственности на участки и расположенную на них недвижимость, если земля находится на территории общего пользования (например, в парках, заповедниках, на пляжах, территориях объектов культурного наследия) и используется не по целевому назначению.

Эксперты отмечают, что проблема стоит остро, но решить ее довольно сложно.

В Крыму иногда невозможно проверить законность правоустанавливающих документов, выданных госорганами Украины, говорит глава комитета Госсовета Крыма по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня. «Например, посреди Ливадийского парка или в заповеднике может быть участок с домом, и у владельцев есть документы украинских органов власти, которые были выданы в обход украинских же законов»,– цитирует депутата «Коммерсант».

По словам общественника Александра Талипова, госорганы Украины выдали на полуострове десятки тысяч разрешительных актов, противоречащих законам самой Украины. Но, отмечает Талипов, изъятие земли может привести к социальной напряженности.

Напомним, в начале апреля президент России раскритиковал украинские принципы застройки Крыма и потребовал ужесточить градостроительные практики и нормы.

А на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов запретил строительство на основании генпланов, принятых при Украине, заявив, что у него нет доверия ни к украинским документам, ни к людям, которые их составляли – эти документы больше похожи на проплаченные бизнес-проекты.

Сегодня на полуострове вето наложено на строительство почти 400 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе и Саках. А эксперты РАНХиГС заявили о необходимости немедленно прекратить хаотичную застройку на полуострове: если строительство не прекратится в ближайшее время, то, например, ЮБК может навсегда потерять свою уникальную природу, а вместе с ней – и статус курорта-здравницы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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