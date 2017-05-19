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Крым

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Публикации за 19.05.17

Дело алуштинских журналистов и депутата направляют в суд

Дело алуштинских журналистов и депутата направляют в суд

В Алуште завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова, его помощника и видеооператора Андрея Облёзова, а также депутата Алуштинского городского совета Павла Степанченко.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по РК, все материалы в ближайшее время передадут в суд.

Журналистов и депутата обвиняют в вымогательстве у депутата местной ячейки «Единой России» 150 тысяч за неразглашение порочащей его информации (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц в крупном размере).

Как уже сообщал РИА «Новый День», Назимов, Облёзов и Степанченко были задержаны 4 октября 2016 года. Изначально уголовное дело в отношении Назимова было возбуждено по статье «коммерческий подкуп», а Степанченко – «посредничество в коммерческом подкупе». Однако впоследствии всем троим предъявили обвинение по статье «вымогательство». Сами задержанные своей вины не признают, считают, что дело является сфабрикованным, а получение денег объясняют оплатой за будущую работу.

Севастополь, Оксана Мурзина

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