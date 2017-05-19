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Крым

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Публикации за 19.05.17

Самосадик я садил: крымчанин выращивал марихуану по передовым технологиям

Самосадик я садил: крымчанин выращивал марихуану по передовым технологиям

Сотрудники севастопольского управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в селе Орловка 27-летнего жителя Джанкойского района.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, в автомобиле крымчанина полицейские обнаружили и изъяли три упаковки с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана. Только в одном пакете находилось более 1 кг 100 г наркотического вещества.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный выращивал марихуану в промышленных масштабах в собственной теплице, оборудованной по передовым технологиям: с кондиционером, лампами и капельным орошением.

«Во время обыска полицейские изъяли у него более 110 кустов с корневищами взрослых растений, 58 корневищ и оборудование для культивирования и фасовки растений», – рассказали в ведомстве.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, либо их частей»). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 20 лет. Селекционер арестован.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 19.05.17

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