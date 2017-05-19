Стройка в Парке Победы Севастополя признана законной, общественники собираются писать Путину

Публикации за 19.05.17

Правительство Севастополя признало строительство реабилитационного центра в городском Парке Победы законным.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», такой ответ пришёл общественникам, выступающим против застройки зоны отдыха, от департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя.

«Пришёл ответ от правительства. Всё законно. Им (подрядчику – прим. «НД») разрешили строить по целевому реабилитационный центр. Абзац. Занавес», – рассказал РИА «Новый День» севастопольский активист Роман Початкин, добавив, что ответа на своё обращения они ждали почти два месяца. Документ имеется в распоряжении РИА «Новый День».

Объясняя свой ответ, чиновники вновь ссылаются на решении комиссии при севастопольском правительстве по мониторингу и проверке градостроительного законодательства при капитальной застройке земельных участков от 01.06.2015 года. Тогда подрядчику разрешили строить «при условии строгого соблюдения проектной документации» и целевого назначения – реабилитационный центр.

Как уже сообщал «Новый День», возведение «то ли грязелечебницы, то ли очередных апартаментов» началось ещё при Украине. В 2012 году неравнодушным севастопольцам удалось временно отстоять парк.

После присоединения Крыма и Севастополя к России стройку заморозили. В конце прошлого года директора компании, которая представляла заказчика стройки, привлекли к административной ответственности, а в феврале на объекте началось оживление.

Горожане стали собирать подписи, которые впоследствии передали врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову. Строительство вновь приостановили.

В письме чиновники «отчитались», что с 3 по 15 марта на объекте с проверкой работали сотрудники Севгосстройнадзора. В результате они выявили нарушения, предусмотренные ч. 1,ст 9.4. КОАП ( Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов). Подрядчику выдали предписание всё исправить и оштрафовали. На данный момент претензий со стороны севастопольских чиновников к строителям нет.

Однако горожане считают, что строительство идёт с нарушениями. Ранее председатель общественного совета при Севприроднадзоре Наталья Мильчакова неоднократно заявляла, что проект не прошёл экологическую экспертизу. Без неё сложно подсчитать ущерб, который нанесут парку.

Активисты не собираются сдаваться. «Мы боремся с застройками более десяти лет, – говорит Роман Початкин. – Президенту напишем. А пока будем писать в прокуратуру».

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 19.05.17

Самосадик я садил: крымчанин выращивал марихуану по передовым технологиям. / Дело алуштинских журналистов и депутата направляют в суд. / В Крыму могут признать недействительными украинские документы о праве собственности на землю. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»