Грозовые выходные: погода в Крыму портится

Публикации за 19.05.17

В грядущие выходные погода в Крыму не будет располагать к длительным прогулкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в субботу и воскресенье на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы и даже , град. Скорость ветра при порывах будет достигать 20 метров в секунду.

Симферополь, Варвара Буралкова

Симферополь. Другие новости 19.05.17

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